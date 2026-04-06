Второй год подряд аукционные дома Christie’s, Phillips и Sotheby’s согласованно провели свои главные весенние аукционы в Азии прямо в процессе художественной недели Art Basel Hong Kong. Стратегия явно сработала. Три дома в сумме заработали 164,9 млн гонконгских долларов на вечерних распродажах Modern and Contemporary art. Этот результат ознаменовал значительное повышение по сравнению с прошлой осенью. Тогда было 136,3 млн гонконгских долларов — самый низкий показатель за последние восемь лет. Лидирующей стала вечерняя распродажа Christie’s от 27 марта, которая принесла 655,7 млн гонконгских долларов, $83,8 млн США.

Christie’s тщательно собрал коллекцию, сосредоточившись на работах современных мастеров, впервые появляющихся на рынке. Топ-лотом стал Абстрактас Бильт Герхарда Рихтера, которая продавалась с гарантией третьей страны и ушла за 92,1 млн гонконгских долларов — $11,77 млн. За ним последовал Шваль Ажэнуэ Сюртапи, «Лошадь, стоящая на коленях на ковре» от художника Санью, который заработал $8,17 млн после бурных торгов по нескольким телефонным линиям.

«Мы продали почти на 120% выше нижнего истимейта, что является хорошим знаком состояния рынка. Клиенты ставили выше прогнозов и активно гонялись за работами на аукционах», — так сказал Рахул Каддаке, недавно назначенный президентом Азиатско-Тихоокеанского региона Christie’s. Балийский пейзаж немецкого примитивиста первой половины XX века Вальтера Шписа, который собрал $7,55 млн. А также цветы в китайской фарфоровой вазе с бабочками и другими насекомыми нидерландского художника XVI столетия Йоганнеса Гёдерта, которые ушли за 1,3 млн. Из современных мастеров отличился 38-летний швейцарец Ленц Герк, чья картина «Пара на фреске» обошлась в 275 тыс.

Дмитрий Буткевич