«Новинки, которые можно было бы назвать "старинками"»

Откат назад в технологиях — это необязательно погружение в архаику. Можно спорить о том, что лучше и безопаснее для современного человека — сообщения в мессенджере или берестяные грамоты. В автомобильном мире возвращение к испытанным, хорошо зарекомендовавшим себя технологиям — решение более очевидные.

Например, компания Toyota, известная не только своей надежностью, но и умением смотреть в будущее, заявила, что будет параллельно с электричеством совершенствовать и двигатели внутреннего сгорания, потому что время переводить весь транспорт на батарейки наступит еще не скоро. Ряд компаний, например, Ford, заявили о том, что оставят в своих автомобилях механические коробки, потому что самостоятельное управление трансмиссией — это одно из удовольствий, которое можно получить от автомобиля. Volkswagen вернул в салоны своих машин кнопки, рычажки и другие физические органы управления, потому что запущенная Tesla и «китайцами» мода на тачскрины — это и неудобно, и небезопасно…

На прошлой неделе в рамках Нью-Йоркского автомобильного салона компания Hyundai неожиданно представила брутальный концептуальный внедорожник Boulder. Он позиционируется в первую очередь для североамериканского рынка и призван конкурировать с такими моделями, как Ford Bronco и Jeep Wrangler. Внедорожник получил угловатый дизайн экстерьера, но главное — это рамная конструкция кузова, технологический прием, многими автомобильными компаниями сегодня благополучно забытый.

Из других новинок, которые можно было бы назвать «старинками» —неразрезной задний мост и большие грязевые 37-дюймовые шины. Задние пассажирские двери открываются против хода, а пятая дверь на двусторонних петлях может открывается как вправо, так и влево. Ожидается, что серийные версии Boulder будут оснащаться гибридной силовой установкой. Правда, в серийном исполнении брутальный внедорожник от Hyundai мы увидим еще не скоро. Дебют модели ожидается ближе к 2030 году.

Дмитрий Гронский