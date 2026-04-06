Крионика (или сохранение тел с последующим размораживанием спустя годы) — романтическая мечта о вечной жизни. Пока что реализовать ее в полной мере удавалось лишь фантастам. Однако инвесторы верят, что и для обычных людей такая история станет возможной. Но некоторые эксперименты обнадеживают уже сейчас.

Геронтолог Стивен Коулз умер в 2014-м. Как и завещал профессор, его мозг с тех пор находится в криохранилище в Аризоне при температуре ниже -140 градусов Цельсия. И практически не подвергался никаким воздействиям, за исключением недавнего случая. Друг Коулза, криобиолог Грег Фейхи, разморозил образцы тканей, чтобы изучить их. В интервью журналу MIT Technology Review он отметил, что орган «удивительно хорошо сохранился».

Коулз был одним из первых, кто выбрал не полное замораживание тела, а только так называемую нейроконсервацию — заморозку мозга. Цель у него была не воскреснуть в будущем, а научная: проверить, появятся ли трещины в тканях при таких экстремально низких температурах. Ожидалось, что химический состав вещества нанесет сильнейший вред клеткам, и они буквально погибнут. Но этого не произошло, и исследователь Грег Фейхи осторожно предположил, что «кажется, когда-нибудь уснувший в холоде мозг можно будет оживить».

Но есть нюансы. Некоторые скептики опровергают возможность жизни мозга после заморозки. Да, сохраняется его архитектура, но ни о каком пробуждении через века речи пока не идет. Кажется, пока единственный надежный способ сохранить мозг в рабочем состоянии — это не дать ему замерзнуть при жизни.

Анна Кулецкая