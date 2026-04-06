Пожарные спасли от огня кинозалы и детские комнаты в калининградском ТЦ

Во время борьбы с огнем пожарным удалось спасти кинозалы, детские игровые комнаты в торговом центре «Гиант» в Калининграде, где накануне произошел пожар. Уберечь удалось и несколько магазинов, рассказал начальник ГУ МЧС РФ по региону Роман Емельянов.

В Калининграде загорелся торговый центр на Московском проспекте

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Калининграде загорелся торговый центр на Московском проспекте

«Многие, конечно, и кинозалы, и детские игровые, и какие-то магазины удалось отстоять»,— отметил господин Емельянов.

Он добавил, что имелись предпосылки для того, чтобы огонь перекинулся на находящийся рядом мебельный торговый центр. Однако этого не произошло.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что пожар в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте был локализован. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, сотрудники торгового комплекса успели эвакуировать всех посетителей — около 140 человек. Пострадали трое, двое из них госпитализированы. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлечены 85 человек и 17 единиц техники.

Матвей Николаев

