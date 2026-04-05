Пожар в торговом центре в Калининграде локализован

Пожар в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте локализован. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По словам главы региона, сотрудники торгового комплекса успели эвакуировать всех посетителей — около 140 человек. Пострадали трое, двое из них госпитализированы. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлечены 85 человек и 17 единиц техники.

«Пожар локализован. МЧС продолжает работать. Дознаватели также прибыли на место, ждем их оценку причин ЧП. Изъяты средства видеонаблюдения. Ситуация на личном контроле», — написал господин Беспрозванных в своем Telegram-канале.