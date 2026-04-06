Пятерых жителей Челябинской области обвиняют в организации азартных игр

Ленинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области продолжает расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей в возрасте от 37 до 47 лет. Обвиняемых в незаконном проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) задержали сотрудники УФСБ России по региону, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2025-2026 годах соучастники организовывали азартные игры в нежилых помещениях на улице Наумкина и в поселке Супряк в Магнитогорске. Они использовали оборудование вне игорной зоны, принимая ставки в виде денег.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Челябинской области. Силовую поддержку осуществляет региональное управление Росгвардии. По местам жительства и в помещениях для игр проведены обыски. Двух подельников заключили под стражу, остальным меру пресечения еще избирают.

Виталина Ярховска