Роспотребнадзор выявил нарушения в фитнес-клубах World Class в Москве

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в фитнес-клубах World Class в Москве. Ведомство выдало ООО «Спорт Форум» предписание с требованием их устранить. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Проверки проводились в восьми фитнес-клубах. Специалисты оценили качество воздуха, питьевой воды и воды в бассейнах, измерили температуру воды, а также провели бактериологические исследования поверхностей. Нарушения связаны с эксплуатацией помещений и оборудования, проведением дезинфекций, а также порядком прохождения сотрудниками медосмотров и вакцинации.

В сеть World Class в Москве входят 39 спортзалов. Помимо столицы, фитнес-клуб представлен более чем в 20 российских городах, а также в Грузии, Азербайджане, Казахстане, Монако и других странах.