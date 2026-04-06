Кремль: из-за агрессии против Ирана весь Ближний Восток оказался в огне

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что география конфликта против Ирана расширилась, фактически весь регион в огне. Комментировать заявление президента США Дональда Трампа, пригрозившего Ирану адом из-за блокировки Ормузского пролива, представитель Кремля отказался.

«Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне.Это все очень опасные и негативные последствия той агрессии, которая была развязана против Ирана»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Дональд Трамп за последние дни сделал несколько заявлений с угрозами в адрес Ирана из-за ситуации с Ормузским проливом: он заблокирован Ираном с начала марта в ответ на американо-израильскую операцию в Исламской Республике. В частности, 5 апреля президент США написал: «Откройте чертов пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или попадете в ад». В ответ иранское командование пообещало «устроить ад» самой Америке.

Лусине Баласян