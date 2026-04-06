Ярославна отсудила у банка 50 тысяч рублей за покупку подарочного сертификата

В Ярославской области Гаврилов-Ямский районный суд взыскал с банка 50 тыс. руб. в пользу местной жительницы, средствами которой воспользовались мошенники при покупке подарочного сертификата. Об этом сообщили в суде.

Жительница региона обратилась в суд с исками к банку и интернет-магазину после того, как с ее банковского счета было списано 50 тыс. руб. в счет оплаты подарочного сертификата в интернет-магазине. О покупке истец узнала в личном кабинете мобильного приложения магазина. При чем сертификат был не только приобретен, но активирован и использован. Как установил суд, в личный кабинет жительницы региона вошли с неустановленного устройства, расположенного за пределами Ярославской области.

«С указанного устройства совершены действия по перечислению денежных средств со счета в банке истца на приобретение подарочного сертификата. При этом активация подарочного сертификата и использование его номинала произведены неустановленными лицами»,— сообщили в суде и уточнили, что доказательств покупки сертификата и его использования истцом не представлено.

Суд посчитал, что банк должен был признать перечисление денег несанкционированным, а «неспособность банка выявить явно мошеннические операции по счету клиента не должна влечь неблагоприятных последствий для истца». Требования жительницы региона были удовлетворены судом, но решение еще не вступило в силу.

Алла Чижова