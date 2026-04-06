Взлетную полосу аэропорта в Воронеже хотят удлинить на 200 метров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта и автодорог федерального значения взамен действующего документа, который утратил актуальность. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. В соответствии с распоряжением, протяженность искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) аэропорта Воронеж имени Петра I в результате реконструкции должна составить 2,5 км. Сейчас размеры ИВПП составляют 2300 на 45м.

В пресс-службе кабмина уточнили, что «документ разработан с учетом положений транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2036 года, госпрограмм, нацпроектов, шестилетнего плана дорожной деятельности и ряда отраслевых ведомственных актов».

«Объем средств, необходимых для строительства и реконструкции, будет определяться при принятии решений о направлении федеральных бюджетных инвестиций на эти цели в рамках формирования проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период»,— уточняется в сообщении кабмина.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» на прошлой неделе, в ходе визита министра транспорта РФ Андрея Никитина в Воронеж прошли переговоры по вопросу открытия аэропорта имени Петра I. В своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев написал, что «есть объективные технические ограничения для возобновления работы объекта, но идет поиск промежуточных решений».

Денис Данилов