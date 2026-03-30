Для открытия аэропорта под Воронежем обновят освещение взлетно-посадочной полосы

В ходе визита министра транспорта РФ Андрея Никитина в Воронеж прошли переговоры по вопросу открытия аэропорта имени Петра I. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев, есть объективные технические ограничения для возобновления работы объекта, но идет поиск промежуточных решений. Глава региона выразил надежду на поддержку не только господина Никитина, но и главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти подчеркнул, что по итогам визита министра были даны позитивные сигналы и обещания. Один из основных вопросов — модернизация системы освещения взлетно-посадочной полосы для круглосуточной работы в любых погодных условиях. Собеседник издания подчеркнул, что действующая система освещения устарела за время простоя аэропорта. В качестве временного решения планируется частично модернизировать и аттестовать существующую инфраструктуру. Целью региональных властей является обеспечить готовность аэропорта к «немедленному запуску» в случае снятия ограничений на полеты, введенных 24 февраля 2022 года.

В Росавиации уточнили, что с декабря 2024 года по июнь 2025-го оператору воздушной гавани (ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра I»; принадлежит ООО «Новапорт холдинг») было направлено 230,8 млн руб. из федерального бюджета на компенсацию затрат.

Холдинг «Новапорт» Романа Троценко весной 2024 года завершил строительство нового терминала воронежского аэропорта площадью 13,7 тыс. кв. м. По данным компании, объем инвестиций в проект составил 6,4 млрд руб. После снятия ограничений комплекс сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год и 600 в час.

Строительство велось с декабря 2021 года. Подрядчиком выступала турецкая компания Limak Marash. В 2022 году работы приостанавливали из-за экономических сложностей. Их планировалось завершить сначала в апреле, а затем — в декабре 2023 года.

Алина Морозова