Лихачев анонсировал запуск первого блока АЭС «Аккую» в Турции к декабрю

Первый энергоблок строящейся АЭС «Аккую» в Турции должен быть запущен к декабрю. Об этом сообщил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Лихачев

«Важнейшая задача — пуск блока в Турции. Для ее решения к команде “Аккую Нуклеар” подключились специалисты из “Росэнергоатома”, “ТИТАН-2” и других организаций»,— сказал господин Лихачев на отраслевом мероприятии «День информирования» (цитата по газете «Страна Росатом»).

Всего «Росатом» планирует запустить в 2026 году четыре энергоблока. Помимо АЭС «Аккую», речь идет о первом блоке АЭС «Руппур» в Бангладеш, а также седьмом блоке АЭС «Тяньвань» и третьем блоке АЭС «Сюйдапу» в Китае.

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Проект включает четыре энергоблока. Мощность каждого из них составляет 1200 МВт, общая проектная мощность — 4800 МВт. Строительство АЭС осуществляет АО «Аккую Нуклеар», дочерняя компания «Росатома». Станция должна обеспечить электроэнергией более 10 регионов Турции и более 12 млн потребителей.