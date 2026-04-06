Кремль призвал Сербию и Венгрию обеспечить безопасность газопроводов

Россия принимает меры для защиты своей инфраструктуры газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле надеются, что европейские партнеры тоже предпримут меры для минимизации угроз для нефтегазовой инфраструктуры.

«Российская Федерация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности инфраструктуры», — сказал он во время брифинга.

Так представитель Кремля прокомментировал заявления властей Сербии и Венгрии о предполагаемом предотвращении диверсии на участке трансграничного газопровода. По данным Белграда, на севере страны, вблизи ведущего в Венгрию газопровода, были обнаружены взрывные устройства с компонентами иностранного производства. Будапешт заявил, что венгерский участок газопровода будет охранять армия.