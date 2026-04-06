Пиотровский рассказал о планах создать библиотеку и выставочные пространства в Старой Деревне

Эрмитаж построит в петербургском районе Старая Деревня новую библиотеку. Об этом в интервью «Ъ Северо-Запад» рассказал директор музея Михаил Пиотровский. По его словам, на этой территории уже создан комплекс «второго Эрмитажа», а в новом здании помимо книжного пространства будут выставочные залы с музеями фрески и костюма.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы собираемся построить в Старой Деревне (район Санкт-Петербурга.— «Ъ»), где у нас уже, собственно, создан комплекс «второго Эрмитажа», здание, которое условно называем библиотекой, но где также будут и выставочные залы, музей костюма, музей фрески»,— отметил господин Пиотровский.

По его словам, подобные пространства комплекса в какой-то степени становятся уличными. В пример Михаил Пиотровский привел Дворцовую площадь.

«Здесь у нас в Эрмитаже на первом этаже есть территория, которая также открыта для всех»,— заявил директор Эрмитажа.

Матвей Николаев