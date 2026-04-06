Черноморский флот отразил атаку безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря. За минувшие сутки были уничтожены четыре морских дрона и ракета «Нептун-МД», сообщила пресс-служба Минобороны. Информации о пострадавших нет.

В предыдущий раз российское оборонное ведомство отчитывалось об отражении аналогичной атаки на прошлой неделе. Тогда подразделения Черноморского флота уничтожили морской дрон и автономный подводный аппарат ВСУ в Черном море. В марте там же были уничтожены четыре украинских безэкипажных катера.