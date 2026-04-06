Стали известны самые популярные фильмы в Ярославской области в марте

В марте 2026 года в Ярославской области самым популярным фильмом в кинотеатрах стал «Домовенок Кузя 2» (в прокате с 19 марта): сборы составили 4,7 млн руб., сеансы посетили 13,6 тыс. человек. Соответствующие данные размещены в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

На втором месте по сборам и количеству зрителей оказалась «Сказка о царе Салтане», вышедшая в кино 12 февраля. Картина собрала в регионе за прошедший месяц 4,4 млн руб. и 12,3 тыс. зрителей.

В тройку лидеров вошла еще одна экранизация сказки — «Царевна-лягушка 2» (в кино с 5 марта): сборы составили 3,1 млн руб., сеансы посетили 8,2 тыс. зрителей. На четвертом месте расположилась комедия «Новая теща» (в кино с 5 марта): фильм собрал 2,7 млн руб. и 6,3 тыс. зрителей. За шесть дней проката почти столько же (2,5 млн руб.) собрала мелодрама по бестселлеру Анны Джейн «Твое сердце будет разбито»: в марте на фильм в ярославские кинотеатры сходили 5,5 тыс. зрителей.

Алла Чижова