Более 120 ученых попросили Путина скорректировать законопроект о заповедниках

Более 120 ученых и общественных деятелей призвали президента Владимира Путина скорректировать законопроект правительства, позволяющий изымать участки земли из состава федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и строить на них объекты федерального значения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отправленное президенту обращение.

Инициатором письма стала межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу». В числе подписантов — 13 членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН) и пять ее академиков, в том числе председатель Научного совета РАН по экологии биологических систем Вячеслав Рожнов. Авторы обращения выразили «исключительную обеспокоенность» судьбой особо охраняемых природных территорий в России. Они убеждены, что проект закона создает предпосылки для «природоразрушительных видов экономической деятельности», причинения колоссального вреда особо охраняемым экосистемам и «дискредитации экологической политики государства».

Экологи направили восемь блоков поправок ко второму чтению. В частности, предлагается создать «исчерпывающий перечень» объектов федерального значения, под которые можно будет изымать земли из состава ООПТ. При изъятии земель нужно их компенсировать, включив в состав заповедника равные по площади (или больше) и природоохранному значению территории. Также ученые считают, что объекты, предназначенные для охраны границы, на территориях заповедников должны размещать на специально выделенных участках.

В пресс-службе Минприроды заявили РБК, что текст законопроекта дорабатывается. Министерство заверило, что в проекте учтут «большинство замечаний, которые поступили от депутатов, Общественной палаты, экспертов и ученых».

Подробности — в материале «Ъ» «Заповедникам подсаживают новое регулирование».