Reuters: Пакистан предложил Ирану и США план прекращения огня

Пакистан разработал рамочное соглашение, предполагающее немедленное прекращение огня между Ираном и США, открытие Ормузского пролива и заключение всеобъемлющего соглашения, пишет Reuters со ссылкой на источник. При этом неназванный иранский чиновник заявил агентству, что Иран не разблокирует пролив, пока не будет достигнут мир.

Предложение Пакистана предполагает, что прекращение огня вступает в силу немедленно, а в течение следующих 15-20 дней стороны завершат переговоры по мирному соглашению. По данным Reuters, всю минувшую ночь начальник армии Пакистана Асим Мунир вел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

До публикации Reuters источники Axios сообщали, что США, Иран и страны-посредники — Турция, Пакистан и Египет — обсуждали условия 45-дневного перемирия, после которого может быть заключен мир. Иранский источник Reuters подчеркнул, что власти все еще рассматривают предложение.

4 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом», если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. Как писал Axios, президент США продлил срок ультиматума еще на сутки. Накануне он назвал возможным заключение сделки уже сегодня. Утром 6 апреля представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ответ на предложение посредников уже сформулирован, но других подробностей не привел.

