FT узнала об опасениях ЕК по поводу бюджетного кризиса вслед за энергетическим

Еврокомиссия (ЕК) предупредила правительства стран Евросоюза о риске бюджетного кризиса, который может возникнуть из-за чрезмерных расходов на поддержку экономики в условиях подорожания цен на энергоресурсы. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Во многих государствах ЕС уже вводятся или обсуждаются меры по сдерживанию роста цен на топливо. Среди них — субсидии на электроэнергию, снижение налоговой нагрузки и установление ценовых потолков. Однако в Брюсселе отмечают, что такие меры должны носить временный и ограниченный характер. Еврокомиссия опасается, что длительная и обширная поддержка усилит инфляционное давление и увеличит дефицит бюджета.

«Это общая задача Еврокомиссии. Происходящее в одном секторе экономики может сказаться на всем обществе»,— сказал FT еврокомиссар по энергетике Дан Йергенсен. По его словам, ЕК помогает странам с выбором инструментов поддержки с учетом их бюджетных ограничений.

Поводом для беспокойства стал энергетический кризис, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, в частности остановкой судоходства в Ормузском проливе — ключевом маршруте поставок нефти и СПГ. Это привело к скачку цен на топливо в Европе и США.

Нынешняя ситуация, уточняет FT, может стать уже третьим серьезным экономическим кризисом для Евросоюза за последние шесть лет после пандемии COVID-19 и экономических последствий российско-украинского конфликта. Уровень госдолга в ЕС вырос с 77,8% ВВП в 2019 году до 82,1% к концу прошлого года.