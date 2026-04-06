Прощание с создателем ракеты «Циркон» Леоновым пройдет в Реутове

Церемония прощания с генеральным конструктором и гендиректором НПО машиностроения Александром Леоновым пройдет 8 апреля в подмосковном Реутове. О смерти господина Леонова в возрасте 74 лет стало известно накануне.

«Церемония прощания с Александром Леоновым пройдет в среду в Троицком храме в Реутове», — сообщил ТАСС источник.

Александр Леонов — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой МГТУ имени Н. Э. Баумана. Работал в НПО машиностроения с 1975 года. Под его руководством и при участии была разработана в том числе гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон».