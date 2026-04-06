Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский замгубернатора Александр Чепик прокомментировал слухи о своей отставке

На заседании облправительства первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик в ответ на вопрос главы региона Александра Хинштейна по поводу слухов о его отставке пояснил, что они возникают, «чтобы подорвать авторитет и чтобы люди меньше обращали внимание на поручения председателя правительства». Господин Хинштейн отметил, что прочел сообщения о «переменах в жизни» замгубернатора в местных СМИ.

Александр Чепик

Александр Чепик

Фото: правительство Республики Карелия

«Без ваших приказов никаких изменений в жизни у нас не будет. Мы же работаем в одной команде. Понятно, что не всем комфортно, что у правительства региона есть определенные результаты. И есть желание каким-то образом ситуацию подвесить»,— прокомментировал слухи господин Чепик.

Он добавил, что сейчас завершается совместная проверка ряда учреждений Курской области на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства. Губернатор, в свою очередь, также отметил, что работает с Александром Чепиком «в одной команде», и выразил уверенность, что «так будет и дальше».

Господин Чепик был назначен на пост первого заместителя губернатора в начале 2025 года в статусе врио. В октябре 2025 года он избавился от этой приставки и продолжил возглавлять правительство региона, а также курировать министерства финансов, экономразвития, здравоохранения, соцобеспечения и комитет по тарифам.

Подробнее о формировании новой структуры правительства Курской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов