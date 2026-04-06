Депутат горсовета Липецка построит детскую школу искусств в Ельце за 171 млн

Контракт на строительство детской школы искусств в Ельце Липецкой области заключили с местным ООО «Липецксантехмонтаж-1» депутата горсовета Андрея Бугакова. Компания выиграла подряд, предложив за него 171,3 млн руб. при начальной цене 183,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Ранее определение подрядчика приостанавливали из-за жалобы местного индивидуального предпринимателя (ИП) Карена Погосяна.

В аукционе принял участие еще один претендент, оценивший свои услуги в 172,2 млн руб. Его имя не раскрывается.

По данным Rusprofile, ООО «Липецксантехмонтаж-1» было учреждено 2 октября 2000 года для производства электромонтажных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор и собственник — Андрей Бугаков. В 2024 году выручка составила 2,12 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель 2023 года (1,03 млрд руб.). Чистая прибыль также увеличилась — с 0,5 млн до 82,7 млн руб. С 2010 года общество выиграло 106 госконтрактов на 8,5 млрд руб. в сумме.

Строительство двухэтажной школы искусств планируется выполнить в шесть этапов. Пятый по расписанию завершится 31 августа 2027 года, но отдельные виды работ включены в шестой, который продлится до 30 ноября. Работы профинансируют из средств федерального, областного и местного бюджетов.

В своей жалобе Карен Погосян указывал, что попытался принять участие в аукционе, но не смог пройти авторизацию на электронной торговой площадке (ЭТП) — сервис выдавал сообщение об ошибке. Служба поддержки уведомила его, что была зафиксирована «частичная недоступность страницы авторизации», при этом оператор ЭТП — АО «Сбербанк-АСТ» — «не вправе переносить этапы проведения аукциона».

Рассмотрев жалобу ИП, антимонопольная служба признала ее обоснованной и выявила нарушения в действиях оператора торговой площадки. Заказчику в лице комитета градостроительства мэрии Ельца предписали отменить итоговый протокол и заново объявить прием заявок на участие в аукционе. Оператора же обязали отменить протоколы подачи ценовых предложений.

Алина Морозова