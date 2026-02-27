Аукцион на строительство школы искусств в липецком Ельце остановили из-за жалобы
Приостановлена процедура определения подрядчика строительства здания детской школы искусств (ДШИ) в Елецком округе Липецкой области с максимальной ценой контракта 183,2 млн руб. Причиной стала жалоба индивидуального предпринимателя (ИП) Карена Погосяна на работу электронной торговой площадки (ЭТП). Информация опубликована на портале госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В своей жалобе предприниматель указал, что попытался принять участие в аукционе, но не смог пройти авторизацию на торговой площадке — сервис выдавал сообщение об ошибке. Служба поддержки в свою очередь уведомила, что была зафиксирована «частичная недоступность страницы авторизации», при этом оператор ЭТП «не вправе переносить этапы проведения аукциона». Отмена результатов аукциона в таком случае возможна только по предписанию контрольного органа. Рассмотрение жалобы назначено на 5 марта.
По данным Rusprofile, Карен Погосян зарегистрировал ИП в 2015 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. За все время с предпринимателем было заключено 87 госконтрактов на 680 млн руб. Крупнейшими заказчиками являются администрация Елецкого округа и областное бюджетное учреждение «Экжилфонд».
Как сообщал «Ъ-Черноземье», строительство ДШИ планируется выполнить в шесть этапов. Пятый по расписанию завершится 31 августа 2027 года, но отдельные виды работ включены в шестой, который продлится до 30 ноября. Работы профинансируют из средств средств федерального, областного и местного бюджетов.