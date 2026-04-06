Приставы добились выделения квартир для 14 ярославских сирот

В Ярославской области 14 сирот получили жилые помещения после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в специализированном отделении судебных приставов по региону.

Выпускники детских домов после наступления совершеннолетия не получили положенные им квартиры и обратились в суд с исками. Суд удовлетворил требования и обязал власти обеспечить сирот жильем.

Исполнительные документы поступили приставам, которые предупредили руководителя областного ведомства об уголовной ответственности, которая наступит в случае неисполнения решения суда.

«В результате взыскатели получили благоустроенные жилые помещения. В 11 квартир въехали жители Ярославля, а остальные получили ключи от жилья в области»,— сообщили в отделении.

Алла Чижова