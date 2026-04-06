Дроны атаковали администрацию Грайворона в Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали здание администрации города Грайворон в Белгородской области. Об этом 6 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе еженедельного оперативного совещания. Господин Гладков поручил главе муниципалитета Дмитрию Панкову перевести сотрудников администрации на удаленный формат работы до конца этой недели.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также писал, что в селе Березовка Борисовского округа Белгородской области после удара беспилотника погиб доброволец народной дружины. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в Борисовскую ЦРБ, врачи боролись за пациента, но ранения оказались несовместимы с жизнью. Ранен также мирный житель в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа. Мужчина получил осколочные ранения живота.

Всего, по информации Вячеслава Гладкова, за прошлые сутки город Грайворон, села Замостье, Казачья Лисица, Косилово и Смородино Грайворонского округа атаковали 18 беспилотников, семь из которых сбиты. Мужчине, пострадавшему в результате атаки дрона на бронированный микроавтобус утром 5 апреля в селе Замостье, после полного обследования в городской больнице №2 Белгорода исключили предварительный диагноз «баротравма». В Грайвороне повреждены два частных дома, в районе села Косилово — оборудование предприятия, в селе Смородино — частный дом, в селе Казачья Лисица — надворная постройка и автомобиль.

Денис Данилов