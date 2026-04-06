Сегодня вечером 23-й тур РПЛ завершится матчем «Сочи» — «Рубин». На расклады в верхней части турнирной таблицы эта встреча не повлияет. В борьбе за чемпионство осталось всего два клуба: «Краснодар» и «Зенит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Первое место занимают южане. «Зенит» по-прежнему отстает всего на одно очко. А вот «Локомотив» теперь далеко позади. Железнодорожники уступили в Тушине «Спартаку» со счетом 1:2. В матче «Спартак» — «Локомотив» эксперты предсказывали голевое изобилие. Ведь обе команды играют в атаку и далеко не всегда строго действуют в обороне. Но в этот раз и гости, и хозяева уделяли защите должное внимание — и в первой половине встречи был забит всего один мяч. Вперед вышел «Локомотив».

После этого пошла совсем другая игра. Но до перерыва счет не изменился, а потом «Спартак» прибрал инициативу, добавил в скорости, и, когда Эсекьель Барко сравнял счет, забив пенальти, стало казаться, что второй мяч в исполнении хозяев — всего лишь вопрос времени. Тем более что «Локо» остался в меньшинстве. «Спартак» забил на 83-й минуте.

Некоторые решения арбитра Инала Танашева вызвали вопросы. Например, судья не дал защитнику «Локомотива» вторую желтую карточку, когда назначал пенальти, а потом остановил атаку «Спартака», которая могла завершиться взятием ворот, чтобы все-таки показать игроку этот злосчастный второй «горчичник». Даже экс-спартаковец Игорь Корнеев возмущался:

«Ты для чего останавливаешь эту игру? Объясни мне. Дай доиграть. Это стопроцентный голевой момент. Ну, просто такой абсурд, я не знаю, что этот Мажич тут делает вообще».

Милорад Мажич, который возглавляет департамент судейства РФС, в последнее время после каждого тура приходит в студию «Матч ТВ», чтобы объяснять действия арбитров. Но качество судейства от этого, к сожалению, не меняется. К счастью, в этот раз ошибки не повлияли на результат, и «Спартак» вернулся в борьбу за бронзу. Красно-белые идут шестыми и отстают всего на три очка от «Локомотива», который пока занимает третье место.

А между ними еще ЦСКА и «Балтика». Армейцы в рамках 23-го тура обыграли «Акрон» со счетом 2:1, а «Балтика» в сложнейшем матче добилась ничьей на выезде с махачкалинским «Динамо» — 2:2. «Балтика» ушла от поражения в конце второго тайма. Главный тренер махачкалинской команды Вадим Евсеев с трудом сдерживал эмоции:

«Другой вопрос вы задайте: команде "Балтика" кто-то два мяча забивал? Девять мячей пропущено, сейчас 11 — у "Балтики". А забил кто? Кто меньше всех забил».

Что касается чемпионской гонки, то здесь многое решится в следующем, 24-м туре, где болельщиков ждет очное противостояние «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге. Причем в середине недели лидерам еще предстоят кубковые встречи, и непростые. «Зенит» сойдется со «Спартаком», а «Краснодар» — с московским «Динамо». Поэтому в кубке начинается самое интересное.

Владимир Осипов