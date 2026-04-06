Болельщик скончался во время выездного матча воронежского «Факела»

Во время матча воронежского «Факела» с тульским «Арсеналом» скончался болельщик. Это произошло в Туле 5 апреля, сообщила «Тульская служба новостей» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. По информации «Ъ-Черноземье», речь идет не о воронежце.

Болельщики ФК «Факел» на выездном матче команды в Туле

Фото: ФК «Факел» Болельщики ФК «Факел» на выездном матче команды в Туле

Фото: ФК «Факел»

Уточняется, что медики, дежурившие на матче, провели мужчине сердечно-легочную реанимацию и вызвали реанимационную бригаду. Последняя прибыла на стадион через 10 минут, однако пациент к тому моменту уже умер. Портал Myslo уточняет, что ему было 66 лет.

По данным УМВД по Тульской области, матч посетили 9 750 зрителей. В отношении троих из них были составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ, до 15 суток ареста). Представители ФК «Факел» сообщили, что на выездной встрече присутствовало 2,5 тыс. воронежских болельщиков.

Матч прошел в рамках 27-го тура Первой лиги. Он закончился со счетом 2:1 в пользу воронежской команды. В следующем туре «огнеопасные» встретятся с «Родиной». Игра пройдет в Воронеже 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:45.

