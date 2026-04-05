Воронежский «Факел» обыграл «Арсенал» в Туле со счетом 2:1

В 27-м туре Первой лиги воронежский «Факел» 5 апреля сыграл в гостях с тульским «Арсеналом», находившимся на 9-й строчке турнирной таблицы. «Огнеопасные» уверенно начали встречу, забили два мяча, после чего не упустили преимущество и довели матч до победы. Итоговый счет — 2:1 в пользу воронежской команды, в составе которой дублем отметился Максим Турищев.

Гости открыли счет уже на девятой минуте. Бутта Магомедов вывел на оперативный простор Максима Турищева, который несильно пробил в дальний нижний угол ворот Михаила Цулаи. Воронежский форвард не стал праздновать взятие ворот бывшей команды. Однако уже на 28-й минуте он удвоил преимущество гостей — опять после паса Магомедова. Нападающий «Факела» ушел в сторону от Александра Пуцко и Артема Попова, после чего спокойно и хладнокровно покатил мяч в левый от себя нижний угол.

Отыграть один мяч хозяева поля смогли на 38-й минуте. Даниил Пенчиков прицельно навесил в центр штрафной на Эдарлина Рейеса, который избавился от опеки Юрганова и Габараева и пробил с отскоком от газона в «мертвую» зону для Игоря Обухова.

Во второй половине встречи туляки были более активны в завершающие 15 минут, но сравнять счет «Факел» не позволил.

По информации губернатора Воронежской области Александра Гусева, поддержать «Факел» в Тулу приехали около 2,5 тыс. воронежцев.

«Соперник бился до последнего, не хотел отдавать даже одно очко. Спасибо команде, что нашли в себе силы выйти из тумана и вновь начать побеждать»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Теперь в активе у воронежцев 59 очков — они по-прежнему лидируют в турнирной таблице. У ближайшего преследователя — столичной «Родины» — 52 балла. «Арсенал», в свою очередь, занимает девятое место с 35 очками.

В следующем матче «огнеопасные» встретятся как раз с «Родиной». Матч пройдет в Воронеже 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущей встрече «Факел» выиграл у «Нефтехимика» в Нижнекамске со счетом 2:0 в рамках перенесенного 23-го тура. Игра прошла при пустых трибунах в связи с объявленным в городе трауром.

Денис Данилов