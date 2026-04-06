В Краснодаре перенесли фестиваль «Гриль! Рест! Фест!»

Организаторы фестиваля «Гриль! Рест! Фест!» объявили о переносе мероприятия в Краснодаре на сентябрь 2026 года. Решение принято после рабочей встречи с профильными службами и представителями городской администрации в связи с текущей ситуацией в сфере безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пресс-релизе отмечается, что перенос касается ряда массовых мероприятий в городе. Организаторы подчеркнули, что безопасность участников, гостей и персонала остается приоритетом, несмотря на подготовку шеф-поваров, артистов и партнеров.

Информация о новых датах, программе и обновлениях будет опубликована на официальных ресурсах фестиваля. Команда продолжает подготовку к событию, обещая сделать его более масштабным и насыщенным. Контактные данные для связи с организаторами сохранены.

Вячеслав Рыжков