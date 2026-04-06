В Петербурге планируют выпустить до 8 тысяч Lada Iskra в 2026 году

«Автозавод Санкт-Петербург» намерен увеличить выпуск автомобилей Lada Iskra до 8 тысяч единиц в 2026 году. Однако фактические объемы будут зависеть от ситуации на рынке, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«На новом конвейере освоен полный модельный ряд. В 2025 году произвели 3 тысячи автомобилей, в 2026 году планируется довести выпуск до 8 тысяч. Реальный объем будет зависеть от рыночной ситуации»,— сказал он.

По словам главы города, модернизация оборудования была завершена к сентябрю, после чего предприятие перешло к серийному производству, пишет РИА Новости.

Господин Беглов отметил, что в Петербурге действует Инженерный центр «Автоваза» — филиал научно-технического центра компании АвтоВАЗ. Его специалисты занимаются разработкой и поддержкой производства компонентов для автомобилей Lada. Губернатор также напомнил, что соглашение о запуске производства Lada Iskra на базе петербургского предприятия было подписано в рамках ПМЭФ-2025.

Матвей Николаев