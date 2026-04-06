Telegram подсветил неофициалов

Telegram начал помечать пользователей неофициальных клиентов мессенджера. Речь о так называемых «зеркалах», вроде сервиса Telega.

Уведомление появляется в профиле абонента. Мессенджер предупреждает: использование подобных приложений может снизить защищенность переписки. Таким образом, Telegram пытается снять с себя репутационные риски, отмечает техно-эксперт и автор интернет-издания «Код Дурова» Владислав Войтенко:

«Telegram уже давно позволяет сторонним разработчикам создавать неофициальных клиентов. Обычно это доработанные версии приложения, которые дополняют мессенджер различными нестандартными функциями. На самом деле Telegram столкнулся с серьезным вызовом: как сохранить баланс между свободой действий пользователей и их же безопасностью, ведь в последние полгода именно неофициальные клиенты стали попадать в скандалы. Например, Telega сначала сталкивалась с претензиями об отсутствии прозрачности. А спустя несколько месяцев о ней вышло большое расследование, в котором утверждается о риске перехвата сообщений.

Ситуацию довела до абсурда и свежая новость о том, что еще один популярный неофициальный клиент — Nekogram — тайно собирал номера телефонов пользователей.

Конечно, если Telegram выяснит, что упомянутые клиенты действительно нарушают какие-либо правила, у него есть возможность отключить их работу. Но на данном этапе важно было донести до пользователей риски, и мессенджер вполне неплохо справился с этой задачей».

Неофициальный сервис Telega всего за месяц скачали больше 1 млн раз. Приложение работает без VPN — через него можно звонить, а еще у него есть «стена» публикаций. Спрос на подобные сервисы увеличился после того, как в феврале Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Такие клиенты действительно дают возможность пользоваться всеми опциями оригинального мессенджера. Но нужно учитывать риски, говорит ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин:

«Telegram позволяет общаться через альтернативные клиенты. Но они имеют существенный риск: могут пропускать через себя весь трафик, просматривать его и передавать третьим лицам. Например, Telegram не всегда и не всем странам отвечает на запросы об удалении контента, блокировке каналов или выдаче данных аккаунтов. А если какой-то альтернативный клиент станет сильно более популярным, он может начать предоставлять такие данные. Второй минус — нестабильность работы: в какой-то клиент-"зеркало" данные могут не дойти.

С появлением этой пометки пользователи будут видеть, через какой клиент сидит собеседник, и принимать решение, общаться с ним или нет. В свое время Telegram ввел информацию о дате и стране регистрации аккаунта, чтобы вычислять мошенников, а сейчас они повышают безопасность еще больше. Для пользователей в этом, естественно, есть выгода. Скорее всего, отметка о стороннем клиенте появляется после обновления приложения».

На днях основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его сервис будет адаптироваться к блокировкам в России. По его словам, несмотря на ограничения, 65 млн россиян по-прежнему пользуются мессенджером. Из них 50 млн регулярно отправляют сообщения.

Анжела Гаплевская