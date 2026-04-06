В Ярославле выстроилась онлайн-очередь за билетами на матчи «Локомотива»

В Ярославле стартовала продажа билетов на первые два матча серии «Локомотив» — «Салават Юлаев» четвертьфинала плей-офф. Продажи стартовали в 11:00. По состоянию на 11:17 в онлайн-очереди стояли 3287 человек.

Билеты продаются на игры, которые пройдут 8 и 10 апреля в «Арене-2000». 12 и 14 апреля матчи состоятся в Уфе, на домашней арене «Салавата Юлаева».

В прошлом сезоне команды встречались в полуфинале: тогда ярославцы одержали победу в серии со счетом 4-1. В прошедшем регулярном чемпионате «Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались дважды: обе игры завершились в пользу ярославской команды.

Алла Чижова