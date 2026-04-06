В Новороссийске пострадала женщина, находившаяся у окна при атаке БПЛА

Жительница Новороссийска получила повреждения в ходе атаки беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, женщина находилась рядом с окнами во время отражения налета БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Одна из пострадавших получила травмы, находясь у окна»,— заявил Андрей Кравченко.

Мэр Новороссийска напомнил жителям о необходимости соблюдения мер безопасности в период воздушной тревоги. Он призвал держаться подальше от стекол и открытых пространств.

В результате атаки БПЛА по Новороссийску пострадали десять человек, сейчас они проходят лечение в медицинских учреждениях. По предварительной информации, повреждения получили 25 жилых домов, точное количество объектов станет известно после завершения подомовых обходов и обследования территорий.

София Моисеенко