«Единая Россия» отложила отчетный форум в Ставрополе из-за потопа в Дагестане

Очередной отчетно-программный форум «Единой России» (ЕР) «Есть результат», запланированный на 8 апреля, будет перенесен, сообщили в пресс-службе партии. Мероприятие, посвященное развитию экономики, должно было состояться в Ставрополе и собрать партийцев из Северо-Кавказского федерального округа.

Как пояснили в ЕР, председатель партии Дмитрий Медведев поручил направить дополнительные силы и средства в Дагестан, который столкнулся с мощными ливнями, и усилить работу по оказанию помощи в ликвидации последствий непогоды в республике. В пресс-службе добавили, что партийные волонтеры работают там «с самого начала подтоплений».

Программно-отчетные форумы «Есть результат» запланированы к проведению во всех федеральных округах. На мероприятиях партия отчитывается об исполнении «Народной программы» 2021 года и собирает предложения для ее новой редакции. Ранее форумы уже прошли в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.

Григорий Лейба