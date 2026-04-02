Ормузскому проливу грозят соседним

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пообещало заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, если хотя бы одна из стран Персидского залива вступит в войну против Ирана. Вероятно, поводом стал подготовленный Бахрейном проект резолюции Совета Безопасности ООН, де-факто санкционирующий использование военной силы для освобождения Ормузского пролива — другой важной для Ближнего Востока судоходной артерии, частично блокированной Ираном. По одной из версий, хуситам, несмотря на их тесные связи с Ираном, не очень хочется активно ввязываться в региональный конфликт. Своими угрозами они, скорее всего, шантажируют Саудовскую Аравию, желая получить от нее отступное, поскольку поток денег из Тегерана практически иссяк.

Фото: Mohammed Hamoud / Anadolu / Getty Images Угроза хуситов перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив особенно страшит Саудовскую Аравию, которая использует этот альтернативный маршрут для экспорта нефти в Китай, Индию и Южную Корею

О том, что «Ансар Аллах» может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в случае враждебных действий стран Персидского залива против Ирана, заявил в разговоре с изданием «Аль-Монитор» заместитель министра информации хуситов Мухаммед Мансур.

«Мы несем религиозную, моральную и гуманитарную ответственность, которая не позволяет нам оставаться в стороне (от конфликта вокруг Ирана.— “Ъ”),— пояснил он.— Вариант с закрытием Баб-эль-Мандебского пролива может быть использован йеменской стороной в случае расширения агрессии против Ирана и Ливана или в случае, если какое-либо из государств Персидского залива будет непосредственно вовлечено в военные операции (которые ведут США и Израиль.— “Ъ”)».

Угроза перекрыть пролив, отделяющий Аравийский полуостров от Африки, прозвучала после того, как Бахрейн подготовил проект резолюции Совета Безопасности ООН, нацеленный на защиту коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

Изначально королевство внесло в документ указание на главу VII Устава ООН, которая прямо санкционирует применение военной силы, однако впоследствии бахрейнские власти смягчили текст, что, видимо, было сделано из опасения того, что с такой формулировкой на резолюцию наложат вето Россия и Китай.

Теперь документ гласит, что заинтересованные страны, зависящие от транзита в Ормузском проливе, могут использовать «все необходимые средства, соизмеримые с обстоятельствами», для его разблокировки, а также координировать между собой действия оборонительного характера. Подобная формулировка предусматривает в том числе военное сопровождение торговых судов, идущих через Ормуз.

Как сообщали источники The Wall Street Journal, в состав коалиции по защите Ормузского пролива уже выразили готовность войти ОАЭ.

Согласно этим данным, Эмираты рассматривают все варианты для защиты важнейшей для Ближнего Востока артерии, в том числе военного характера, чтобы удержать Иран от нападений. «ОАЭ сохраняют оборонительную позицию, направленную на защиту своего суверенитета, своего народа и своей инфраструктуры, и оставляют за собой право на самооборону в ответ на продолжающиеся незаконные и неспровоцированные нападения (со стороны Ирана.— “Ъ”)»,— рассказал порталу The National высокопоставленный представитель ОАЭ.

Напомним, что после частичной блокады Ормуза Баб-эль-Мандебский пролив стал альтернативным маршрутом для экспорта нефти Саудовской Аравии. Основной объем поставок сырья идет в Китай, а часть — в Индию и Южную Корею.

По версии ряда арабских изданий, угрозы хуситов блокировать Баб-эль-Мандебский пролив и рассчитаны именно на Саудовскую Аравию, которая в течение последних лет направляет объемные пакеты финансовой помощи центральному правительству Йемена для стабилизации экономики, выплаты зарплат государственным служащим и обеспечения продовольственной безопасности.

Хуситы, которые контролируют северные части страны, ожидают от Эр-Рияда точно таких же мер поддержки, несмотря на то что «Ансар Аллах» представляет собой де-факто государство в государстве и не имеет международного признания.

В районах, контролируемых хуситами, в последнее время обострился финансовый и экономический кризис, связанный с частичным прекращением финансовых потоков из Ирана — основного внешнего покровителя и спонсора йеменской группировки. С началом американо-израильской операции Тегеран, вероятно, был вынужден резко сократить помощь союзным ему военизированным формированиям на Ближнем Востоке.

Хуситы вступили в конфликт на стороне Тегерана ровно через месяц после начавшейся 28 февраля американо-израильской операции, пытаясь запускать ракеты в сторону Израиля.

В последнее время руководство движения и наиболее боеспособные отряды стали перебираться в хорошо укрепленные убежища в горных районах Йемена, чтобы избежать ответных атак со стороны Израиля, рассказывают источники The Wall Street Journal.

Высокопоставленные представители хуситского правительства уже давно покинули свои офисы в столице страны — Сане, ввели для своих подчиненных строгие ограничения на использование телефонной связи и переключились на альтернативные способы коммуникации, утверждают собеседники газеты. Это делается для того, чтобы Израиль не повторил в Йемене точечные убийства высокопоставленных командиров, как было сделано в Иране.

Нил Кербелов