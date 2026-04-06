«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию для отбывания наказания

Из Иркутска в колонию особого режима в Мордовии этапирован «ангарский маньяк» Михаил Попков, на счету которого более 90 жертв. Последний приговор подсудимому — 10 лет лишения свободы по делу об убийстве двух женщин — вступил в силу. Окончательное наказание по совокупности всех преступлений — пожизненное лишение свободы, сообщает прокуратура региона.

Михаил Попков

Фото: Екатерина Еременко, Коммерсантъ Михаил Попков

В марте этого года Иркутский облсуд не удовлетворил жалобу Михаила Попкова о прекращении одного из уголовных дел по факту убийства двух женщин в 2008 году. Защита обвиняемого указала, что, поскольку преступление было совершено в 2008 году, у Попкова «возникло право на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности». Кроме того, было указано на преклонный возраст, неудовлетворительное состояние здоровья осужденного. Суд апелляционной инстанции «не усмотрел оснований» для освобождения осужденного от уголовной ответственности.

В декабре прошлого года Ангарский горсуд вынес приговор Михаилу Попкову по уголовному делу о двойном убийстве. Его приговорили к 10 годам лишения свободы. Окончательное наказание по совокупности всех приговоров в период с января 2015-го по ноябрь 2023-го — пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.

Согласно версии следствия, «ангарский маньяк» действовал в период с 1990-го по 2010 годы на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. На счету злоумышленника — 91 убийство, а также три покушения на убийство.

Александра Стрелкова