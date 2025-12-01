«Ангарскому маньяку» добавили 10 лет колонии за двойное убийство

Ангарский городской суд в Иркутской области приговорил Михаила Попкова к 10 года колонии по делу о двойном убийстве в 2008 году (ч. 2 ст. 105 УК РФ). С учетом предыдущих приговоров окончательное наказание «ангарскому маньяку» назначено в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, сообщила прокуратура региона.

Согласно версии следствия, фигурант дела в августе 2008 года возвращался на своем автомобиле в Ангарск. На Московском тракте при въезде в город он встретил двух женщин. В ходе допроса злоумышленник рассказал, что между ними произошла ссора, и он задушил обеих женщин.

«Ангарский маньяк» действовал с 1990 по 2010 год на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и их пригородов. Всего на его счету 91 убийство и три покушения на убийство, считает следствие.

Александра Стрелкова