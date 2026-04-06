Две трети челябинцев ищут новые автомобили в пределах 1-3 млн рублей

В начале 2026 года 69% жителей Челябинской области рассматривают к покупке новые машины в ценовом диапазоне от 1 млн руб. до 3 млн руб. Об этом сообщает «Авито Авто».

Средняя цена машин в сегменте 1-3 млн руб. в этом году составляет 2 млн руб. Популярны и автомобили стоимостью от 3 млн руб. до 5 млн руб. — на них приходится 24,9% интереса местных жителей. Здесь средняя цена находится на уровне 3,8 млн руб. Третье место по доле спроса (2,1%) занимают машины в диапазоне от 5 млн руб. до 8 млн руб. Такие автомобили имеют среднюю стоимость 6, 2 млн руб.

По популярности марок в области лидируют Lada (доля спроса — 35%), Tenet (15,8%) и Haval (8,2%). Самыми востребованными моделями стали Lada Granta (8,1%), Tenet T7 (7,2%) и Tenet T4 (7%).

