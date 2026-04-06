Главой Высшей квалификационной коллегии судей избран Владимир Попов

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России избрала председателем судью Верховного суда Владимира Попова. Решение было принято единогласно, передает «Интерфакс».

На заседании ВККС председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал развивать кадровый потенциал судебной системы. «Уверен, что решения, которые будут приниматься Высшей квалификационной коллегией судей РФ под председательством Владимира Валентиновича, будут такими же взвешенными, объективными и послужат дальнейшему развитию судебной системы»,— отметил господин Краснов.

Владимир Попов с июля 2011 года был судьей Высшего арбитражного суда. В 2014-м назначен судьей Верховного суда (ВС) России, с октября 2020 года занимал пост председателя второго судебного состава судебной коллегии по экономическим спорам ВС.

В начале марта Совет федерации утвердил кандидатуры, представленные президентом на должности в руководстве Верховного суда. Были назначены трое новых заместителей председателя ВС, еще один — переназначен. Помимо этого одобрены кандидатуры двух судей и одного члена президиума ВС.