Совфед назначил зампредов Верховного суда

Совет федерации утвердил кандидатуры, представленные президентом на должности в руководстве Верховного суда (ВС). Были назначены трое новых заместителей председателя ВС, еще один — переназначен. Также одобрены кандидатуры двух судей и одного члена президиума ВС.

По решению сенаторов, Владимир Хомчик переназначен на должность зампредседателя—председателя Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного суда. В числе других назначений:

Владимир Давыдов — первый зампред Верховного суда;

Николай Тимошин — зампред ВС—председатель Судебной коллегии по уголовным делам;

Олег Нефедов — зампред—председатель Дисциплинарной коллегии;

Денис Кунев и Андрей Ноговицин — судьи Верховного суда;

судья Олег Зателепин — член президиума ВС.

После назначения судей на сегодняшнем пленарном заседании можно считать, что процесс формирования команды нового председателя ВС Игоря Краснова в основном завершен. Господин Краснов говорил, что Верховному суду «есть над чем поработать», чтобы у людей была возможность «за справедливостью обращаться в суд».

