Повреждения домов после взрыва в Нижнекамске устранят на этой неделе
Повреждения окон и балконных конструкций в Нижнекамске, возникшие после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме», планируется устранить до 10 апреля. Об этом на «Деловом понедельнике» сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев
По его словам, расходы на восстановление взяла на себя компания «СИБУР».
В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На территории предприятия ведется разбор конструкций. В аварийно-спасательных работах задействовали 164 единицы техники и 522 сотрудника МЧС.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» погибли семь человек, продолжается поиск пяти. Возгорание произошло 31 марта, причиной стало воспламенение газовой смеси при ликвидации последствий разгерметизации оборудования.