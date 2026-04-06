Повреждения домов после взрыва в Нижнекамске устранят на этой неделе

Повреждения окон и балконных конструкций в Нижнекамске, возникшие после происшествия на «Нижнекамскнефтехиме», планируется устранить до 10 апреля. Об этом на «Деловом понедельнике» сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев

По его словам, расходы на восстановление взяла на себя компания «СИБУР».

В городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. На территории предприятия ведется разбор конструкций. В аварийно-спасательных работах задействовали 164 единицы техники и 522 сотрудника МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» погибли семь человек, продолжается поиск пяти. Возгорание произошло 31 марта, причиной стало воспламенение газовой смеси при ликвидации последствий разгерметизации оборудования.

