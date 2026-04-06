Космос выходит в эфир

Орбита становится ближе — “Ъ FM” выйдет на связь с Международной космической станцией. В первый день Недели космоса, после 19:00, состоится эксклюзивное включение командира МКС и корабля «Союз МС-28» Сергея Кудь-Сверчкова. Неформальные вопросы и нетривиальные ответы, которых не найти в официальных сводках прозвучат из нашей эфирной студии. Сигнал преодолеет более 400 км безвоздушного пространства, и это первый случай в истории вещания “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Впереди 65-летие со дня первого полета человека в космос. Неделя космоса, которая пройдет с 6 по 12 апреля, — мероприятие просветительское, и “Ъ FM”— на острие. И хочется, чтобы вы, да, именно вы через радиоэфир услышали голос с орбитальной станции. Как часто бывает, технари опередили — саундпродюсер “Ъ FM” Сергей Московский провел тестовую связь. Он не упустил возможность реализовать задумку из детства и заодно хорошо сделал свою работу:

«Возможность пообщаться с космонавтом выпадает раз в жизни — и не просто с космонавтом, а с тем, кто находится на орбите, да еще и с командиром экипажа. Меня буквально затрясло. Я подумал: "Как такое возможно? " Этот тест стал для меня настоящим кайфом. Технические сложности, конечно, были, но мы их преодолели. Мы связываемся с ЦУПом, ЦУП — со станцией, и нас переключают туда. Кто откажется пообщаться с космосом? Это моя мечта».

За содержательную часть отвечает Марат Кашин — он умеет. Ответственные за бесперебойность связи убедились, звук хороший. Впрочем, как и всегда на “Ъ FM”.

— Это борт МКС. Один-два-три-четыре-пять, как нас слышно? Есть задержка около трех секунд. — Да, мы готовы. — Спасибо. До связи!

У астрофизика Владимира Сурдина тоже есть вопрос — практический и по-человечески сложный:

«Серея Кудь-Сверчкова я бы спросил, годится ли космос для работы и жизни человека? Пусть он ответит честно. Туда, где человеку плохо, должны отправляться роботы — им безразличны тяжелые условия. Это трудная профессиональная работа, которая для астронома совершенно противопоказана».

Командир орбитальной станции Сергей Кудь-Сверчков получил символические ключи от МКС в январе. Конечно, расчет на то, что ничего не утаит и расскажет о жизни. На Земле за это время многое произошло. Каждый звонок на Землю важен, тем более когда на связи такая большая аудитория, говорит летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко:

«Есть видеоконференции с Землей, с семьей, face-to-face, по планшету. Важнейшая психологическая вещь — это разгрузка. Не секрет, что мы работаем в стрессовых условиях, долго находимся в замкнутом пространстве, а возможность позвонить друзьям — один из важнейших психологических факторов».

Пока танкеры скапливались в Ормузском проливе, в очередной раз переписывались нефтяные котировки, меняли собственников активы, целые государства оказывались в блэк-ауте, пилотируемая космонавтика где-то там наверху делала свое дело. А точки притяжения у нее в конце концов земные, отмечает инженер космических систем Илья Овчинников:

«Это действительно настоящий бизнес. Я уверен, что космос стал ближе: со времени полета Гагарина и запуска первого спутника люди гораздо больше обращают внимание на происходящее в космосе. Космос постепенно проникает в разные сферы нашей деятельности».

Огни городов, ледники континентов, северное сияние — Сергей Кудь-Сверчков часто публикует видео. Все это — о планете людей. Все это — мы. И нам есть, что спросить.

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели. Организатор Недели космоса — госкорпорация «Роскосмос».

Станислав Крючков