Россия и Шри-Ланка договорились о поставках нефти

Правительства Шри-Ланки и России договорились о поставках нефти островному государству с середины апреля. Об этом сообщил министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке.

«Несколько дней назад заместитель министра энергетики России посетил Шри-Ланку. Кроме того, замминистра иностранных дел был на Шри-Ланке. Они договорились о поставках нефти в страну»,— рассказал господин Ратнаяке (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас прорабатываются технические вопросы на уровне компаний, а также особенности проведения транзакций.

Министр отметил важность совершенствования логистической системы в отношениях с Россией. Хотя поставки российских энергоресурсов обладают наивысшим приоритетом, страна также экспортирует в Россию много чая, отметил глава Минтранса Шри-Ланки.

В середине марта Шри-Ланка попросила Россию начать поставки энергоресурсов в страну из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке предупреждал, что ситуация серьезно повлияет на энергосектор страны. 24 марта представитель правительства Шри-Ланки Налинда Джаятисса рассказал о начале официальных переговоров с Россией о поставках нефти.

26 марта на остров прибыла делегация российского Минэнерго во главе с замминистра Романом Маршавиным для обсуждения энергетического сотрудничества. 2 апреля в ланкийском Коломбо прошли консультации между внешнеполитическими ведомствами при участии замминистра иностранных дел России Андрея Руденко. Он также встретился с коллегой из Шри-Ланки Виджитой Хератом.