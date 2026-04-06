Wildberries уравняет комиссии для китайских и российских продавцов

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) уравняет условия работы для китайских и российских селлеров в части комиссий, сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ. Маркетплейс пообещал улучшить инструменты взаимодействия с продавцами «в части управления ценообразованием» и автоматизировать механизм добровольного отказа продавцов от скидки на их продукцию. Теперь отключить или включить применение скидки продавец может в личном кабинете.

В компании рассказали, что РВБ разрабатывает коммерческую политику, которая обеспечит предпринимателям большую прозрачность и предсказуемость ведения бизнеса на платформе. Эту политику планируют согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в ближайшее время. Она будет включать как принципы ценообразования на платформе, так и правила предоставления скидки за счет маркетплейса, уточнили в Wildberries.

В январе замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что в правительстве обсуждают новую концепцию торговли на маркетплейсах, согласно которой с российских и иностранных продавцов станут брать равную комиссию. Он рассказал, что если продавец находится в другой стране, то платит меньше, чем продавцы из России. «Бизнес ФМ» писал, что для отечественных продавцов комиссия может достигать 70–100%, в то время как китайские платят вдвое меньше.

Весной в Wildberries увеличили срок вывода средств для продавцов. Согласно новым правилам, например, деньги за продажи в конце марта ожидаются только к 20 апреля. Прежде деньги высылали сразу, как появлялся отчет. В Wildberries «Ъ FM» рассказали, что сдвинули сроки в соответствии с практикой других крупнейших игроков.