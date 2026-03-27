Продавцов оставляют без выплат

Ни зарплат, ни налогов в отчетный период: селлеры снова не могут дождаться своих денег от маркетплейсов. В Wildberries увеличили срок вывода средств для продавцов. Маркетплейс заранее предупредил о новой оферте, однако у одних предпринимателей дедлайн срывается и по ней, а другие опасаются, что изменение правил добьет их бизнес.

Согласно новым правилам, например, деньги за продажи на прошлой неделе ожидаются только к 20 апреля. Прежде средства высылались сразу, как появлялся отчет. Но на форумах и чатах селлеры рассказывают, что не увидели сумм, которые выводили еще в начале марта по прежним условиям. В поддержке якобы ссылаются на «технические сбои». При обороте всего 1 млн руб. в месяц где-то «висят» 200 тыс. руб., рассказала владелица одного из магазинов на WB Марина:

«Маркетплейс любит нарушать правила собственной оферты. Мало того, что он каждую неделю подсовывает новую, так в этот раз это критично, потому что сейчас март, то есть идут квартальные, годовые отчеты, налоги. Поддержка ничего толкового не отвечает. При этом кому-то перечислили деньги, кому-то выплаты задерживают. Есть мнение, что упала ключевая ставка, и маркетплейсы стремятся на этом как-то заработать или как минимум что-то не потерять».

В Wildberries “Ъ FM” рассказали, что сдвинули сроки в соответствии с практикой других крупнейших игроков. Изменения «не носят одностороннего или внепланового характера», подчеркнул маркетплейс, кроме того, селлерам заблаговременно анонсировали услугу «Вывести сейчас» за фиксированный процент. Например, с 1 млн руб. комиссия составит 43 тыс. руб. И этим приходится пользоваться, поделился гендиректор производителя аксессуаров Rels Иван Петраков:

«У Ozon то же самое произошло около года назад, у Wildberries все так же отчетный период считается с 1-го по 7-е число. 8-го вам присылают отчет, но теперь он идет за четыре недели. Оба маркетплейса теперь владеют собственными банками и заинтересованы в использовании ваших денег. Но при желании продавцы могут за дополнительную плату получать деньги, как привыкли.

Мы этим пользуемся на обеих площадках, потому что у нас, в принципе, с комиссией выплаты маркетплейсам приближаются к 70% от чека. Так еще и ждать этой небольшой суммы приходится 28 дней. В принципе, наступает кассовый разрыв».

В итоге за все платят потребители, уверены собеседники “Ъ FM”. Но кто-то цены поднимать больше не может, и это еще одна причина уйти с крупного маркетплейса, считает управляющий директор магазина Mimoza Home Антонина Миненко (на Ozon, например, они уже закрылись):

«Каждый раз это все вводится в обязательном порядке. Ты не можешь зайти в кабинет, совершить какие-то действия, пока не принял оферту. В настоящий момент все выплаты шли вовремя. Но теперь все поменялось, выплат не будет в течение двух недель, и всем нам придется очень непросто. Во всяком случае, апрель будет очень сложным. Я думаю, что кто-то рано или поздно создаст конкурента Wildberries. И "Яндекс.Маркет", и Ozon, и Wildberries плюс-минус одинаковые, но у последней площадки самая большая аудитория».

ФАС тем временем требует от маркетплейсов «скорректировать практики работы с продавцами» до 3 апреля. Правда, речь об уравнивании комиссий иностранных селлеров с российскими. У последних условия явно хуже.

Александра Абанькова, Александр Мезенцев