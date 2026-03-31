Бывшего воронежского борца с оргпреступностью посадили на 2,5 года за мошенничество

В Воронежской области вынесли приговор Сергею Ребенку — 53-летнему бывшему начальнику отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. За мошенничество на 2 млн руб. суд назначил ему 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Экс-полицейский также на два года лишен права занимать должности в правоохранительных органах. О вынесении приговора 31 марта сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, в 2024 году к подполковнику Сергею Ребенку обратился фигурант дела о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере. Экс-полицейского попросили помочь минимизировать размер наказания участникам ОПГ по результатам рассмотрения уголовного дела в суде. Сергей Ребенок, как посчитало следствие, «сообщил заведомо ложную информацию о том, что в силу своего должностного положения может повлиять на принятие такого решения за денежное вознаграждение». Деньги ему передали на территории Рамонского района.

Преступление в итоге квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

«Ъ-Черноземье» писал, что Сергея Ребенка задержали сотрудники управления ФСБ по Воронежской области. Изначально его подозревали в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По ходатайству регионального СУ СК задержанный был помещен под домашний арест.

Денис Данилов