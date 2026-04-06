Министр торговли и услуг Башкирии уходит на другую работу

45-летний Азат Аскаров, в феврале прошлого года возглавивший министерство торговли и услуг Башкирии, покидает должность. Об этом на совещании правительства рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, заявивший, что господин Аскаров переходит на новую работу.

Руководитель региона отметил, что Азат Аскаров проработал на государственной службе 19 лет. Теперь уже бывший министр награжден медалью «За трудовую доблесть».

О перестановках в минторгуслуг утром сообщал «РБК Уфа». Со ссылкой на информированные источники издание анонсировало назначение на место господина Аскарова бывшего представителя Башкирии в торгпредстве России в Беларуси Константина Климина. Радий Хабиров заявил, что господин Климин станет первым заместителем министра торговли и услуг. О дальнейших решениях, заверил руководитель республики, он объявит позже.

Идэль Гумеров