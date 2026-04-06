Россия выдала 863 человека по запросу иностранных государств в 2025 году

Генпрокуратура России в 2025 году приняла решения об экстрадиции 863 лиц, разыскивавшихся иностранными правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«За 2025 год Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрено 1 159 иностранных запросов о выдаче лиц из России, — отметили в Генпрокуратуре (цитата по ТАСС). — По результатам рассмотрения этих запросов принято 863 решения о выдаче».

Подавляющее большинство запросов направили Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан и другие страны–участницы СНГ. Кроме того, Россия выдавала разыскиваемых лиц в ОАЭ, Марокко, Латвию и другие государства. В ведомстве отметили, что при принятии решений об экстрадиции всегда исходят из своих международных обязательств.