Командующий авиацией Северного флота погиб при крушении Ан-26 в Крыму

В числе погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму был командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Среди них, в том числе, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — сказал губернатор на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник (цитата по «Интерфакс»). Ранее господин Чибис уже сообщал, что среди погибших в авиакатастрофе были североморцы.

Ан-26 разбился в Крыму 31 марта. Предварительная версия — техническая неисправность. По данным СМИ, самолет врезался в скалу. Погибли все, кто был на борту — семь членов экипажа и 22 пассажира. Военные следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов (ст.351 УК РФ).

