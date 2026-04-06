«Дональд Трамп целиком поглощен Ираном»

Сделаем все ради мира — Владимир Зеленский вновь призвал организовать встречу с президентом России. По словам украинского лидера, переговоры в данный момент продолжаются. В выходные возможен визит в Киев американских посредников. После этого они отправятся в Москву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что события в Иране напрямую отразятся и на украинской тематике.

Президент Украины встретился в Стамбуле с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который до этого поговорил по телефону с Владимиром Путиным. В ходе общения с прессой Владимир Зеленский отметил, что переговоры по мирному урегулированию ни на какую паузу не встали — контакты продолжаются. Проблема в том, что американские посредники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не могут выезжать из Америки по причине войны с Ираном. Ехать к ним отказывается Российская Федерация.

В этой связи возможен новый формат. Ориентировочно 12 апреля они, возможно, впервые посетят Киев, а затем отправятся в Москву. Это будет альтернатива трехсторонним встречам, которые стали затруднительными, опять же из-за сложной обстановки в мире. Турецкий лидер со своей стороны выразил готовность вновь подключиться к переговорному процессу. В какой роли — пока непонятно. Теоретически в качестве версии: Дональд Трамп, понимая, что впереди тупик, не прочь переложить проблему на идейно близкого партнера. Если у него получится, победу можно всегда приписать себе. А если нет — я ни при чем, это Эрдоган виноват.

Также можно предположить, что Белый дом надеется на этой неделе завершить иранскую кампанию. Иначе как Уиткофф с Кушнером смогут покинуть родную гавань? Между тем Владимир Зеленский вновь заявил, что уступать по принципиальным вопросам он по-прежнему не намерен. Более того, украинский лидер дает понять, что иранская война многое изменила. Теперь Украина помогает самой Америке, последняя, правда, пытается это отрицать. Однако арабским союзникам вроде бы уже точно. Это, естественно, меняет позиционирование Киева. Теперь он не только просящий, но и сам может кое-что предложить. К тому же, поддержка ближневосточных монархий дорогого стоит. Впрочем, пока ни о какой поддержке Украины с их стороны речи не идет. По крайней мере, об этом ничего не известно.

Что еще важно отметить: из Турции Зеленский впервые прибыл в Сирию с официальным визитом и встретился с временным президентом Ахмедом аш-Шараа. Украина налаживает связи с некогда ближайшим российским союзником в регионе, и где еще остаются военные базы РФ. Раньше такое очень трудно было себе представить.

Позиция Кремля на сегодня заключается в следующем: как отметил помощник президента Юрий Ушаков, вывод украинских войск с Донбасса помог бы остановить боевые действия. Препятствие к этому — позиция Владимира Зеленского. То есть американским посредникам желательно быть пожестче с украинской стороной. Трамп нынче целиком поглощен Ираном. С чем можно точно согласиться, это с тем, что мир после этой войны точно не будет прежним. И, конечно же, это скажется и на украинской ситуации.

Дмитрий Дризе